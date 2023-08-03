Реконструкцию газопровода низкого давления на востоке Москвы завершат до конца года

Работы проходят без отключения потребителей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" планируют завершить реконструкцию газопровода низкого давления между Жемчуговой аллеей и Вешняковской улицей в Москве до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Работы проходят без отключения потребителей и будут завершены уже к концу текущего года", - заверили в пресс-службе.

Уточняется, что работы в Восточном административном округе столицы начались в октябре прошлого года. Треть из них выполнена.

"При укладке нового полиэтиленового трубопровода используются материалы отечественного производства, которые отличаются устойчивостью к перепадам температур, а также своей долговечностью. С учетом стесненных условий города работа проводится с ювелирной точностью и без вмешательства в текущий ритм жизни москвичей в зоне проведения реконструкции. Новый газопровод прослужит жителям района не менее 40 лет", - добавили в компании.

На объекте общей протяженностью более 1 км старый стальной газопровод меняется на новый полиэтиленовый. Особенность проведения работ заключается в том, что это район с большой плотностью инженерных коммуникаций. "Важно изначально точно измерить расстояние между инженерной сетью и газопроводом, а затем выполнить работы в местах пересечения", - заключили в пресс-службе АО "Мосгаз".