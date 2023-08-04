Власти Москвы рассказали о ходе работ по благоустройству территории у метро "Медведково"

Первый этап работы выполнен на 60%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ первого этапа благоустройства у станции московского метрополитена "Медведково" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главная задача проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности объекта, в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта. В этом году проведем первый этап, в рамках которого обновим улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома №12а до дома №17 корпус 1, уже выполнено 60% от общего объема запланированных работ", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что воздушные линии убирают в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно специалисты прокладывают почти 40 м системы водостока.

"В настоящее время на части улицы Грекова со стороны северного вестибюля метро завершается обновление асфальта на тротуарах, на очереди - проезжая часть, установили три новых остановочных павильона, разбили более 12,7 тыс. кв. м газона. Работы параллельно ведутся на пересечении улиц Широкой и Грекова, там обустраивают тротуары общей площадью 12,8 тыс. кв. м. Благоустройство продолжится на участке улицы Грекова со стороны южного вестибюля, где заменят тротуарное и дорожное покрытия, семь остановок общественного транспорта", - добавил он.

Кроме того, в районе метро проведут модернизацию системы освещения - установят 120 фонарей и более 110 уличных торшеров. Для повышения безопасности на дорогах пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, заменят три светофора. Также в рамках проекта восстановят пешеходные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Вместо стихийной парковки на улице Широкая возле кинотеатра "Ладога" появится организованная на 22 машино-места, всего в этом районе сделают почти 120 парковочных мест, четыре велопарковки и три станции велопроката.

Бирюков отметил, что уже начаты работы по обновлению 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд. Для нее создали новый армированный каркас и залили бетонное основание. На лестнице обустроят широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, поставят уличные торшеры, лавочки-клумбы и кадки с деревьями.