Два отделения детской больницы им. Башляевой в Москве открыли после ремонта

Оба отделения оснащены современным оборудованием, которое помогает оказывать в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гастроэнтерологическое и травматологическое отделения детской больницы им. Башляевой в Москве открыли после ремонта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В детской городской клинической больнице им. Башляевой после ремонта и модернизации открылись гастроэнтерологическое и травматологическое отделения. В гастроэнтерологическом отделении создали комфортные условия пребывания для маленьких пациентов в маломестных палатах, в том числе с возможностью размещения с одним из родителей", - говорится в сообщении.

Оба отделения оснащены современным оборудованием, которое помогает оказывать в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. "Гастроэнтерологическое отделение в нашей больнице является одним из ведущих не только в Москве, но и в России. У нас проходят лечение маленькие пациенты со всей страны. Здесь помогают детям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе пациентам с редкими и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями", - приводятся в сообщении слова главврача больницы им. Башляевой Исмаила Османова.

В свою очередь отделение травматологии и ортопедии рассчитано на 50 коек. Оно работает с 1984 года, здесь оказывают экстренную и плановую помощь детям с рождения до 18 лет. "Врачи имеют большой опыт ведения маленьких пациентов с тяжелой сочетанной и комбинированной травмой и ее последствиями. Здесь применяют все современные виды фиксации костных отломков. Кроме того, врачи-травматологи выполняют малоинвазивные эндоскопические оперативные вмешательства на суставах, лечат ортопедические патологии", - отмечается в публикации.