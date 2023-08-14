Новая зона отдыха появилась на севере Москвы на месте автостоянки

Участок расчистили, засеяли газоны, посадили деревья и кустарники, обустроили пешеходную зону и установили скамьи-качели с навесами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Автостоянку ликвидировали на севере Москвы, на ее месте появилась новая зона для отдыха площадью более 960 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что вывод из хозяйственного оборота ряда платных автостоянок, функционирование которых признано нецелесообразным, - совместная работа Госинспекции по недвижимости и департамента городского имущества, которая проводится для развития городской среды и обустройства новых общественных пространств для жителей столицы. В дальнейшем префектуры и другие профильные ведомства благоустраивают городские территории, которым нашли более эффективное применение.

"Специалисты выявили, что автостоянка в Локомотивном проезде напротив владения 17 содержалась в ненадлежащем состоянии и имела низкую заполняемость. Кроме того, данная парковка изначально планировалась как временная, поэтому договор аренды с пользователем прекратили. <…> В настоящее время на освобожденной территории общей площадью 962 кв. м организовали новую зону отдыха: участок расчистили, засеяли газоны, посадили деревья и кустарники, обустроили пешеходную зону и установили скамьи-качели с навесами", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что в столичных районах продолжается последовательное создание качественной городской среды вне зависимости от их удаленности от центра. Развитие общественных пространств - это не только благоустройство, сохранение и восстановление уже существующих парков и зеленых зон, но еще и создание новых на ранее неэффективно используемых территориях.