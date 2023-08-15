График движения поездов на Горьковском направлении МЖД изменится вечером 16 августа

Часть поездов будет отменена

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится вечером 16 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 20:00 мск 16 августа до 05:00 мск 17 августа изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной. Часть поездов будет отменена, интервал движения будет увеличен до 40 минут, поезда не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино. При движении из Москвы - после 20:30; при движении в Москву - после 22:30", - значится в сообщении.

Там уточняется, что во время "окон" будет закрыт один из путей на станции Железнодорожная - в это время ее будут реконструировать и готовить к запуску МЦД-4. "Коллеги из ЦППК запустили компенсационные автобусы, с их маршрутом и временем отправления можно ознакомиться на сайте. С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]", - заключили в дептрансе.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Киевско-Горьковского (Калужско-Нижегородского) Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовят к 4 сентября.