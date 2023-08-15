В Москве завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда

Очистка пруда выполнялась с использованием плавающего земснаряда без полного спуска воды

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда, расположенного на территории одноименного парка возле усадьбы "Алтуфьево" на северо-востоке столицы, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Основной задачей было сделать водоем комфортным местом для отдыха местных жителей, поэтому провели его очистку от иловых отложений, которые уже занимали более трети от общего объема, из-за чего летом наблюдалось активное цветение водорослей. Кроме того, отремонтировали береговую полосу и создали экоплощадки с водными растениями", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что очистка пруда выполнялась с использованием плавающего земснаряда без полного спуска воды. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенная вода возвращалась обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений.

"Проведен комплекс работ по обновлению береговой полосы: она осталась откосной по всему периметру, бетонные плиты были облицованы галькой на цементно-песчаном растворе. Благодаря конструктивному решению берега пруда стали прочнее и приобрели современные очертания", - добавил он.

Также на завершающем этапе были обустроены две зоны биоплато общей площадью 815 кв. м, в которые высадили более 13 тыс. водных растений, препятствующих зарастанию.

По словам Бирюкова, специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.