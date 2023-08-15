Более 17 тыс. заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей" оставили москвичи с начала года

Чаще всего горожане оставляют заявки на вывоз холодильника, их утилизировали около 13 тыс. раз.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жители Москвы оставили с начала 2023 года свыше 17 тыс. обращений в сервис "Вывоз ненужных вещей", а всего с момента запуска услуги - более 47 тыс. Количество заявок за первое полугодие выросло более чем на 20%, сообщается на портале мэра Москвы.

"Востребованность сервиса растет в том числе благодаря его удобству: онлайн-заявки принимаются круглосуточно, а вывоз предметов занимает, как правило, около получаса, причем житель может сам выбрать удобные дату и время. По просьбе жителей в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники, а не так давно была реализована возможность подать заявку на вывоз старого пианино, деревянной двери и макулатуры. В этом году горожане оставили свыше 17 тыс. обращений, а всего с момента запуска услуги - более 47 тыс. Благодаря этому на перерабатывающие предприятия поступило свыше 1,2 тыс. тонн вторсырья", - отмечается на портале.

Чаще всего горожане оставляют заявки на вывоз холодильника, их утилизировали около 13 тыс. раз. Чуть меньше - 12,9 тыс. - отдали стиральных машин, около 5 тыс. раз в переработку отправили газовые плиты. Также набирает популярность вывоз электроники и бытовой техники - такие приборы вывезли около 970 раз. Среди предметов мебели чаще всего просят забрать диваны - с конца 2022 года их утилизировали более 900 раз.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" позволяет экологично избавиться от устаревшей бытовой техники, мебели и других крупногабаритных предметов, например холодильника, стиральной машины, газовой или электрической плиты, а также автомобилей и мотоциклов. Полный список вещей, которые можно утилизировать, опубликован на странице сервиса.