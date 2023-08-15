В Москве открыли движение по двум эстакадам

По словам мэра столицы Сергея Собянина, новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля открыли в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Открыли движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Она уже готова на 60%", - написал Собянин.

По его словам, новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино. Также будет проще добраться к крупным торговым комплексам "Садовод" и "Мега", где в день бывает порядка 150 тыс. человек.