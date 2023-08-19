Жителей и гостей Москвы пригласили отметить День Воздушного флота на ВДНХ

День Воздушного флота отмечается 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Посмотреть на Як-42 и транспортно-десантный вертолет Ми-8, а также благодаря VR-технологиям выполнить свой первый вылет смогут посетители на ВДНХ в Москве, где 20 августа отметят День Воздушного флота. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"20 августа в России отмечают День Воздушного флота. На Главной выставке страны всегда уделялось особое внимание современным разработкам в освоении небесного и космического пространства. В разные времена здесь демонстрировались знаковые летательные аппараты, многие из которых гости ВДНХ могут видеть и сейчас", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что настоящим экспонатом-старожилом ВДНХ является пассажирский самолет-рекордсмен Як-42, установленный на площади Промышленности. Этот борт знаменит тем, что на нем был установлен мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета - 4 730 км - от Раменского до Читы. Сейчас самолет открыт для посетителей. Все желающие могут пройти инструктаж, позаниматься на тренажере для отработки координации движений и под руководством второго пилота произвести тренировочный полет на авиатренажере.

По соседству с пассажирским самолетом расположен истребитель четвертого поколения Су-27. Этот сверхзвуковой отечественный всепогодный многоцелевой самолет также доступен для гостей выставки. Надев на себя шлем, любой желающий может подняться в кабину и благодаря VR-технологиям выполнить свой первый вылет.

"Здесь же, на площади Промышленности, можно увидеть транспортно-десантный вертолет Ми-8. Винтокрылая "рабочая лошадка" отечественной авиации предназначена для высадки и эвакуации десанта, огневой поддержки сухопутных войск, а также перевозки грузов. Эта машина также доступна для посетителей ВДНХ. Гости могут принять участие в экскурсии, узнать, как вертолет устроен, и освоить принципы его управления", - добавили в пресс-службе.