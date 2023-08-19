В Москве в проекты комплексного развития территорий вложили более 25 млрд рублей

Проекты реализуются на севере, западе, северо-востоке, северо-западе и юго-западе столицы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Инвесторы вложили в реализацию 16 проектов комплексного развития территорий в Москве уже более 25 млрд рублей, в рамках программы создаются многофункциональные городские кварталы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В шести столичных округах инвесторы приступили к реализации 16 проектов комплексного развития территорий общей площадью 271 га. Общий объем инвестиций в эти проекты составит свыше 688 млрд рублей, из них уже вложено 25 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов оценивается в 21,5 млрд рублей. Благодаря реорганизации площадок в столице появится свыше 58 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что проекты реализуются на севере, западе, северо-востоке, северо-западе и юго-западе столицы, а также в ТиНАО. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках реорганизации неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон будут построены жилые дома общей площадью почти 3,3 млн кв. м, а также современные высокотехнологичные предприятия и технопарки, школы, детские сады, спортивные комплексы, медицинские, деловые и торговые центры и другие объекты, общая площадь которых составит около 2,6 млн кв. м.