В Москве для пассажиров метро, МЦК и МЦД прозвучат поздравления от звезд

Поздравления будут звучать в течение двух недель

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Поздравления от артистов будут звучать в Москве на эскалаторных наклонах метро, станциях МЦК и МЦД, после запуска нового направления диаметра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Российские звезды поздравляют вас с запуском D3. <…> В течение двух недель поздравления артистов будут звучать на эскалаторных наклонах метро, станциях МЦК и МЦД, в трамваях и наземном городском транспорте, на автовокзалах и автостанциях", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что поздравили с запуском D3 Дима Билан, Клава Кока, Александр Мохов, Андрей Зенин, Глюк’oZa, Сергей Шнырев, Ханна, Полина Гагарина и Юлия Паршута.

Команду на запуск движения по маршруту МЦД-3 дал 17 августа президент РФ Владимир Путин. В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Это третья линия Московских центральных диаметров. Она связала Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположено 38 станций, на 14 из них - пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 работает с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда должны курсировать каждые пять-шесть минут.