Четвертая площадка Московского урбанистического форума открылась в столице

Перед входом стоят настоящие вагоны поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Четвертая площадка Московского урбанистического форума "Станция Манеж" заработала в столице, она посвящена будущему транспортной системы города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Четвертая площадка Московского урбанистического форума - выставка "Станция Манеж" - открыта для посетителей. Она посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы", - написал Собянин.

По его словам, каждая зона - мультимедийная и интерактивная, можно взаимодействовать с экспонатами. Например, попробовать себя в роли машиниста поезда в симуляторах или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту на новейшем электросудне.

Перед входом стоят настоящие вагоны поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". А внутри по рельсам ездят макеты этих вагонов в реальную величину. На них можно перемещаться между всеми локациями выставки. Экспозиция расположена на двух этажах. Первый посвящен рельсовому транспорту и автомобильным проектам. На цокольном этаже - новинки и раритетные экземпляры. Так, на "Аллее славы Москвича" выставлены экспериментальные машины, а на стенде автозавода "Москвич" можно посмотреть новые модели и Москвич 6, уточнил мэр.

"Работает лекторий. В нем проходят разные мероприятия: лекции и стендапы от урбанистов, актеров, телеведущих и других известных экспертов. Для детей открыт семейный досуговый центр с мастер-классами и викторинами, за участие в которых можно выиграть подарки и сувениры. Выставка будет работать до 10 сентября. Вход бесплатный", - добавил Собянин.