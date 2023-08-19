В столичном индустриальном парке "Руднево" построят еще один корпус

Площадь участка составит около 1,9 га

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Еще один корпус планируют построить в индустриальном парке "Руднево" на востоке Москвы, площадь участка составит около 1,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Производственно-лабораторный корпус планируется построить в рамках развития индустриального парка "Руднево" на востоке столицы. Корпус расположится вблизи электродепо "Руднево" по адресу: Проектируемый проезд 265 в Косино-Ухтомском районе. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу", - сказали в пресс-службе.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, будущий корпус станет полноценным дополнением для зоны, которая сейчас активно развивается и становится одним из центров высокотехнологичного производства города. Строительство будет осуществляться на участке площадью около 1,9 га. Объект внесен в Адресную инвестиционную программу.

На площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" уже запущена часть производств компаний. Другие находятся в стадии запуска. В перспективе на предприятиях в Руднево появится от 15 до 20 тыс. рабочих мест. В первую очередь, для жителей столичных районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области. На прилегающих к парку территориях сегодня проживает свыше 800 тыс. человек.

"Уже сейчас у сотрудников предприятий возникает потребность в услугах, оказание которых станет возможным после завершения строительства корпуса. Там предусмотрено размещение фитнес-центра, точек питания, бытового обслуживания. По просьбам будущих резидентов, которые активно работают с регионами, прорабатывается возможность размещения отеля", - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.