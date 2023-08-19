В Москве на Строгинском шоссе задерживаются трамваи

Вместо трамваев работают автобусы: от остановки "Метро Щукинская" до остановки "Таллинская улица"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Трамваи №10, 15, 21 и 30 задерживаются на Строгинском шоссе в Москве по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

"На Строгинском шоссе (в районе остановки "Улица Исаковского, 33") по техническим причинам задерживаются трамваи №10, 15, 21 и 30. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении.

Вместо трамваев работают автобусы: от остановки "Метро Щукинская" до остановки "Таллинская улица" и "Улица Кулакова".