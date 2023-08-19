Пассажиры столичного метро получили 10 тыс. яблок в день Яблочного спаса

Угощение получили пассажиры станций "Комсомольская" и "Черкизовская" Сокольнической линии, "Славянский бульвар", "Арбатская", "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" и "Выставочная"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники стоек "Живое общение" раздали пассажирам метро в Москве 10 тыс. яблок в день Яблочного спаса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"К праздникам Московский метрополитен готовит различные мероприятия и подарки для пассажиров. В честь Яблочного Спаса на 25 стойках "Живое общение" в метро раздали пассажирам 10 тыс. свежих яблок в индивидуальной упаковке. По поручению мэра Москвы мы делаем поездки в городском транспорте максимально комфортными и приятными", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что угощение получили пассажиры станций "Комсомольская" и "Черкизовская" Сокольнической линии, "Славянский бульвар", "Арбатская", "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" и "Выставочная" Филевской линии.

Кроме того, раздавали фрукты на станциях "Павелецкая", "Курская", "Киевская", "Парк культуры" и "Белорусская" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Пушкинская", "Баррикадная", "Кузнецкий Мост" Таганско-Краснопресненской линии, на "Дмитровской", "Менделеевской", "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии, на станциях "Сретенский бульвар", "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии, а также на станциях "ЦСКА" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии метро и на "Нижегородской" Некрасовской линии.

Подобные акции проводят в метро регулярно. В этом году 8 марта женщинам дарили тюльпаны, 9 мая пассажирам раздавали георгиевские ленточки, а в честь 88-летия метрополитена все желающие могли получить шоколадные батончики.