На юге Москвы появится тематическая игровая площадка "Дубрава"

Площадь игровой зоны не увеличили, ее размеры составят 1 073 кв. м

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тематическая игровая площадка "Дубрава" появится на юге Москвы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, площадку поделят на три зоны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В ходе благоустройства в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки вместо старой детской площадки сделают тематическую игровую зону "Дубрава". Она будет располагаться в районе дома 26, корпуса 3 на Ореховом бульваре. Идею специалистам подсказало месторасположение площадки", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Сергей Мельников, на данный момент специалисты полностью разобрали старую детскую площадку, устроили новое основание. Сейчас монтируется оборудование и параллельно укладывается черновой слой прорезиненного покрытия. Площадь игровой зоны не увеличили, ее размеры составят 1 073 кв. м.

Детская площадка "Дубрава" находится среди деревьев реликтовой дубовой рощи на берегу Шмелевки. Выбранная цветовая гамма и стилистика подчеркивают особенности окружения и сочетаются с естественными тонами и природными материалами.

"Площадку поделят на три зоны. Часть пространства будет для детей в возрасте от одного до семи лет. Там установят песочницу с игровым экскаватором, качели, игровой домик, пружинные элементы, батуты и игровую панель для развития мелкой моторики, логики и памяти. Вторая зона предназначена для детей с ограниченными физическими возможностями. Для них сделают игровой городок, специальные качели и карусель. В третьей разместят большой игровой комплекс с горками, пятиугольные качели и полосу препятствий для детей в возрасте от семи до 14 лет", - добавил Мельников.

Прорезиненное покрытие будет двухцветным. Желтый связан с дизайн-кодом парка, а зеленый - с названием самой площадки.