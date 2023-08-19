В парках Москвы ко Дню флага России проведут спектакли, концерты и творческие занятия

Мероприятия пройдут на 19 площадках

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Парки Москвы подготовили программу к Дню флага России, для гостей проведут спектакли, концерты и творческие занятия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"На 19 площадках пройдут спектакли, концерты, творческие занятия и другие программы. Например, на мастер-классе в парке "Дубки" участники сделают своими руками сувенир на память. А в саду имени Баумана для всех желающих проведут лекцию по истории российской геральдики", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В саду "Эрмитаж" с 14:00 до 16:00 маленьким гостям покажут постановку, посвященную истории возникновения российского триколора, и проведут мастер-класс по изготовлению корабликов. Их прочность и быстроту можно будет сразу испытать в рамках импровизированной мини-регаты. В саду имени Н. Э. Баумана на сцене "Ракушка" в 20:30 прочтут лекцию "Как читать флаги и гербы". Речь пойдет об особенностях гербов и флагов России и других стран. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

На центральной площади парка "Дубки" с 12:00 до 14:00 посетителей ждут танцевальные номера и творческие занятия, на которых научат плести браслеты в цветах триколора. Каждому гостю предложат повязать на одежду бело-сине-красную ленточку. Кстати, такие памятные украшения будут раздавать в парке Дружбы, парке "Северное Тушино", зонах отдыха "Левобережье" и "Покровский берег".

"Концерты московских коллективов запланированы в "Кузьминках", Гончаровском и Таганском парках, в ландшафтном парке "Митино" и в парке "Ангарские пруды". Послушать и даже спеть песни Победы можно будет с 15:00 до 19:00 на главной сцене парка "Красная Пресня". Еще тут прозвучат патриотические стихотворения", - добавляется в материале.

Для посетителей парка "Фили" с 16:00 до 17:30 выступит Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Музыканты исполнят попурри на темы песен о Москве, марши, вальсы, русские народные песни.