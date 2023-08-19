В московском парке "Яуза" очистят русла рек и проведут реабилитационные работы

Протяженность маршрута составила 6 км

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участки рек в парке "Яуза", которые включат в программу реабилитации водоемов, определили в ходе сплава на байдарках. Протяженность маршрута составила 6 км, в экологическом рейде приняли участие председатель столичного парламента Алексей Шапошников, директор ГАУ города Москвы "Парк Яуза" Александр Сапронов, представители Департамента капитального ремонта Москвы, ГУП "Мосводосток", члены Общественного совета парка и активисты-экологи, сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

"На данном этапе завершаются работы по созданию парка "Яуза" и реабилитации его территорий, поэтому важно запланировать на 2024 год проведение капитальных работ по очистке русел рек Яуза, Чермянка, Лихоборка от ила и растительности, а также провести ремонт берегоукрепления - габионов. Такая очистка производилась более 10 лет назад и многие участки рек нуждаются в скорейшем обновлении. Во время сплава-рейда участники экологического мероприятия выявили зоны, где будут проведены необходимые работы", - говорится в сообщении.

Как отметил Шапошников, участники экорейда оценили состояние берегов реки, в каком состоянии находятся коллекторы, которые примыкают к Яузе. "По итогам сплава-рейда мы проведем круглый стол с участием необходимых ведомств для определения работ на 2024 год. К сожалению, часто приходится наблюдать человеческую халатность - в самой реке и на ее берегах есть бытовой мусор. Думаю, что в ближайшее время проведем в парке субботник", - сказал спикер, чьи слова приводит пресс-служба. Также председатель Мосгордумы предложил следующей весной провести фестиваль сапов на Яузе.

В свою очередь Сапронов добавил, что водоем обследован на предмет заболоченности, наличия мусора, безопасности подхода к воде для организации в дальнейшем полноценного водного слалома. По его словам, река Яуза должна стать не только центральным местом притяжения парка как такового, но и самостоятельным объектом для спорта и отдыха.

"Первый раз прошли по этому участку реки и она поражает. <...> Есть идея привлечь максимальное количество людей, продемонстрировать нашу водную активность, продолжить развивать спортивное направление. Если будет возможность почистить русло реки, мы сможем внедрять здесь и сап-направление, чем активно занимаемся в Москве и по всей стране", - заключил основатель проекта "Сап Академия", инструктор по каякингу и рафтингу Владимир Казанский.

О парке

"В 2014 году к <...> Шапошникову обратились жители СВАО с предложением создать парк вдоль реки Яузы и объединить 24 км береговой линии в единое парковое пространство. Концепцию парка разработал авторский коллектив Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ), проект поддержал мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказали в Мосгордуме.

Там добавили, что в 2017 году Шапошников презентовал проект "Парк Яуза" на Московском урбанистическом форуме. В 2019 году было подписано официальное распоряжение мэра о создании нового государственного автономного учреждения столицы "Парк Яуза".

"Одна из главных задач создания парка - гармонично совместить городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру, проложить экологические, марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты. "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Его общая площадь составит более 350 га, 200 из которых - особо охраняемая природная территория", - заключили в Мосгордуме.