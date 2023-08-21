В Москве строители приступили к монтажу каркаса под облицовку станции метро "Бачуринская"

Новая линия метро улучшит транспортное обслуживание населения поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка Новомосковского административного округа города

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Генподрядчик приступил к монтажу конструкций каркаса под облицовку станции "Бачуринская" Троицкой линии столичного метрополитена для создания архитектурного облика. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В рамках проекта предусмотрена облицовка трехслойными алюминиевыми панелями общим объемом около 8 тыс. кв. м , а также в заоблицовочном пространстве предусмотрена прокладка линейных инженерных систем. Готовность станции - 66 %. Сроки реализации по контракту - август 2024 года", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как подчеркнули в департаменте, новая линия метро улучшит транспортное обслуживание населения поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка Новомосковского административного округа города Москвы за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между районами Москвы; сократит затраты времени на поездку пассажиров по городу и обеспечит комфортную пересадку с наземных видов транспорта на метрополитен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Троицкая линия сделает удобнее и быстрее поездки жителей ТиНАО, юга и юго-запада столицы. Ожидается, что пользоваться 40-километровой линией смогут более полутора миллионов москвичей.