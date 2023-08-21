В Москве застройщику разрешили построить последний корпус бизнес-парка Ostankino

Строительные работы начнутся по адресу: Огородный проезд, земельный участок 16/1

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Застройщику выдали разрешение на строительство корпуса №1 бизнес-парка Ostankino на территории Бутырского района столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительные работы начнутся по адресу: Огородный проезд, земельный участок 16/1.

"Три из шести корпусов крупного делового кластера на северо-востоке Москвы уже сданы, два здания находятся в процессе строительства, на сегодняшний день застройщик получил разрешительную документацию для возведения последнего офисного центра в рамках проекта. Общая площадь корпуса №1 составит более 22,6 тыс. кв. м. В 12-этажном здании будут располагаться офисы класса A, общая инфраструктура бизнес-парка включает фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной, гастрономические проекты, супермаркеты", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, офисы общей площадью 16,9 тыс. кв. м займут все этажи бизнес-центра начиная со второго, проектом предусмотрены три переговорные комнаты. "При этом на первом этаже корпуса №1 разместятся помещения ритейла общей площадью 1,3 тыс. кв. м. В здании также откроются кафетерии и столовая для сотрудников и посетителей. Все этапы строительства будут проходить под надзором инспекторов комитета", - добавил он.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщиком проекта является ГК "Пионер". "В целом в реализацию проекта девелопер инвестирует 17,8 млрд рублей. Всего в составе бизнес-парка будет сформировано более 12 тыс. рабочих мест, в том числе в последнем корпусе, на который выдано разрешение на строительство, смогут работать 2 тыс. человек. В дальнейшем девелопер планирует открыть аренду офисов в последнем корпусе бизнес-парка", - сказала она.

Пятова отметила, что в бизнес-парке будут работать компании из разных отраслей: так, в корпусе №5 будет создан офис IT-холдинга "Астра". Сделка между застройщиком и резидентом состоялась в 2023 году.

"Фасады с панорамным остеклением будут декорированы панелями золотого, бронзового и медного оттенков. Здание оснастят современными инженерными системами, которые смогут в автономном режиме поддерживать комфортный микроклимат внутри помещений. В рамках проекта на территории, прилегающей ко всему бизнес-парку, выполняется комплексное благоустройство и озеленение. Вблизи каждого корпуса предусмотрена установка велопарковок, организация наземных парковок. Концепция благоустройства включает создание городской площади для проведения мероприятий", - заключили в мэрии.