В Москве крупный центр обработки данных подключили к электросетям

При монтаже линий электропередачи специалисты применили метод горизонтально-направленного бурения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" обеспечили энергетической инфраструктурой крупный дата-центр в столице, сообщила пресс-служба компании.

"Компания построила два распределительных пункта 20 кВ и проложила восемь кабельных линий 20 км суммарной протяженностью более 40 км. Проект позволил подключить к сетям высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) в столице, который будет оказывать технологическим компаниями услуги по обработке и хранению информации, проведению исследований и анализу больших данных (Big Data), а также заниматься обобщением научных результатов. Мощность техприсоединения - 30 МВт", - говорится в сообщении.

При монтаже линий электропередачи специалисты применили метод горизонтально-направленного бурения. Это позволило избежать повреждения дорог и тротуаров при прокладке проводов.

Ранее "Россети" обеспечили электроэнергией центры обработки данных "Яндекса" в Рязанской и Владимирской областях.