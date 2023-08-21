В столичном "Парке Яуза" появится детский кластер

Он будет состоять из четырех площадок разных размеров, а его общая площадь составит более 2,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Четырнадцать детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер, приведут в порядок в этом году в рамках благоустройства еще двух участков "Парка Яуза" вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда в Москве, также там организуют две новые площадки. Эти территории находятся среди плотной жилой застройки и очень популярны среди местных жителей, мест для прогулок с детьми на всех не хватает, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта (ДКР) Москвы.

"Перед началом благоустройства этих территорий было проведено тщательное обследование всех детских площадок. По его итогам было решено провести на всех 14 игровых зонах локальные мероприятия. Из них шесть расположены со стороны Сухонской улицы, а восемь - Олонецкого проезда. Некоторые обновляем полностью, где-то ремонтируем только покрытие, местами заменяем лишь отдельные элементы оборудования. На данный момент на части площадок уже уложили черновой слой резинового покрытия, а на других аналогичные работы проведем в ближайшее время", - сказал замруководителя ДКР Сергей Мельников, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, помимо проведения работ по локальному ремонту, недалеко от Новоосташковского моста реорганизуют существующие детские площадки и превратят это пространство в детский кластер, а в районе пересечения Сухонской улицы и Шокальского проезда создают одну новую игровую зону. Для них уже готово основание. Еще одна детская площадка будет организована в спорткластере на Сухонской улице.

"Детский кластер будет состоять из четырех площадок разных размеров, объединенных между собой дорожками. Его общая площадь составит более 2,7 тыс. кв. м. Здесь, помимо стандартных каруселей, качелей, в том числе для самых маленьких, качалок-балансиров и лазалок, появятся модульные арки. А еще канатная дорога и большая песочница со столиками и пнями, водным переливом. Также будет спортивно-игровой комплекс, состоящий из пяти блоков, соединенных между собой подвесными канатами, ручками, переходами разной степени сложности", - добавил Мельников.

Площадь одной из новых площадок составит 380 кв. м. Здесь, кроме качелей, каруселей и качалок на пружинках, оборудуют батуты и чашу-вертушку. "Это и качели, и карусель одновременно, которая поможет развитию координации движений и чувства равновесия, а еще ребенку нужно будет постоянно приспосабливаться к постоянно меняющемуся направлению движения", - отметили в пресс-службе.

Игровая зона на Сухонской улице будет занимать площадь около 400 кв. м. Здесь появятся качели, в том числе для самых маленьких, песочница, батуты, карусели и качалки-балансиры. "Новые детские площадки помогут разнообразить досуг ребят разных возрастных групп, а разноплановое игровое оборудование позволит создавать неограниченное количество сценариев для игр", - резюмировали в департаменте капремонта.