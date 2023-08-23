Чемпионат мира по джигитовке пройдет в Центре национальных конных традиций на ВДНХ

Мероприятие будет проходить 25 и 26 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по конной дисциплине - джигитовке - пройдет в Центре национальных конных традиций на ВДНХ в Москве 25 и 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"25 и 26 августа на историческом выводном круге встретятся всадники из России, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции. На глазах посетителей Главной выставки страны они поборются за звание лучших спортсменов по конной дисциплине "джигитовка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что джигитовка - это военно-прикладной вид конного спорта, скачка на лошади, во время которой спортсмен в седле выполняет гимнастические и акробатические трюки, а также демонстрирует мастерство владения оружием. Уникальность этого вида спорта заключается в том, что она направлена одновременно на развитие у спортсмена физической подготовки и контакта с лошадью.

Как рассказали в пресс-службе, Международная федерация джигитовки, зарегистрированная в России, с 2016 года проводит чемпионаты мира, однако в этом году впервые турнир пройдет на площадке Центра национальных конных традиций на ВДНХ. От каждой страны на боевое поле выйдет команда из трех человек либо один представитель в личном зачете. Так, в соревнованиях будут представлены два раздела: специальная джигитовка (владение оружием) и вольная джигитовка (трюковые элементы).