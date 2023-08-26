В Москве по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Котляково"

Реорганизацией площадки смогут заняться правообладатели территории, городской оператор или инвестор

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Участок бывшей промзоны "Котляково" в столичном районе Царицыно планируют реорганизовать по программе комплексного развития территории (КРТ), в рамках проекта планируется возвести около 197 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны "Котляково" площадью более восьми гектаров планируется построить почти 197 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 19,5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 254 млн рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано около 700 рабочих мест", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе отметили, что реорганизацией площадки смогут заняться правообладатели территории, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"На месте старых складов планируется построить современные жилые дома по программе реновации общей площадью 165 тыс. кв. м. Также на территории бывшей промзоны появятся общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 32 тыс. кв. м. Так, здесь планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, школы для 425 учащихся, а также детского сада, который смогут посещать 185 детей", - процитировали в материале министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Поясняется, что в рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. В настоящее время в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.