Пятая вертолетная площадка санитарной авиации появилась у Московского авиационного центра

Людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, могут госпитализировать на вертолетах в ведущие городские больницы

ТАСС, 27 августа. Пятая вертолетная площадка появилась в распоряжении оперативного управления Московского авиационного центра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В распоряжении оперативного управления Московского авиационного центра появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации. Людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, могут госпитализировать на вертолетах в ведущие городские больницы, в том числе в одно из самых современных медицинских учреждений столицы - многопрофильный клинический центр "Коммунарка", - написал Собянин.

По его словам, площадка полностью готова к использованию - есть диспетчерский пункт и специальное светотехническое оборудование для круглосуточной работы экипажей санитарных вертолетов.

У Московского авиационного центра еще четыре площадки: при ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ имени О. М. Филатова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, перечислил мэр.

"Вертолеты дают возможность медикам оказывать экстренную помощь прямо на борту и в некоторых случаях эвакуировать пациента быстрее машины скорой помощи. В этом году санавиация Москвы отметила свое 15-летие. А год назад в Московском авиационном центре открылся учебный центр. Это важное событие - раньше специалистам приходилось ездить на обучение в другие регионы. Сегодня в центре проходят подготовку и повышают свою квалификацию пилоты, штурманы, бортовые инженеры, спасатели и другие сотрудники", - добавил Собянин.