Движение на перекрытом участке Люблинско-Дмитровской линии откроется на день раньше срока

Речь идет об участке "Петровско-Разумовская" - "Селигерская"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская", которое было перекрыто для подключения нового участка к действующей сети, возобновится 28 августа, то есть на день раньше срока. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Завтра с 05:30 утра, на день раньше срока, откроем движение на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская", - говорится в сообщении. - Совместно со строителями завершили все работы по интеграции нового участка салатовой линии до станции "Физтех" досрочно".

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии уже скоро откроются для пассажиров, и поездки 500 тыс. москвичей станут еще комфортнее, добавили в департаменте.