В Москве приостановили деятельность медцентра "Медео"

Клинику закрыли на 30 суток

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Медицинский центр "Медео" на юге Москвы закрыли на 30 суток из-за выявленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По фактам выявленных нарушений, представляющих опасность для персонала и пациентов клиники, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты B и C, а также иные инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в отношении ООО "Многопрофильный медицинский центр "Медео" составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении. Введен временный запрет деятельности, клиника опечатана. Материалы административного дела направлены в суд. <…> Нагатинский районный суд города Москвы приостановил деятельность клиники сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в клинике выявили нарушение режима дезинфекции и стерилизации инструмента, там также не соблюдалась поточность технологического процесса при обработке инструментов, предварительная мойка инструмента перед его дезинфекцией не проводилась, ротация применяемых дезинфицирующих средств не применялась, срок сохранения стерильности изделий медицинского назначения на упаковочных пакетах не указывался.

Специалисты также выявили нарушения требований по безопасносному обращению с медицинскими отходами: инструктаж с медицинскими работниками не проводился, технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации отсутствует.