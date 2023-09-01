1 сентября, 15:37

"Сомон эйр" увеличит частоту полетов в аэропорт Жуковский

Авиакомпания будет осуществлять рейсы два раза в неделю

ДУШАНБЕ, 1 сентября. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Таджикистана "Сомон эйр" со 2 сентября увеличит количество рейсов из Душанбе в аэропорт Жуковский с одного до двух раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Сомон эйр" увеличила частоту рейсов из Душанбе в московский аэропорт Жуковский. Начиная со 2 сентября, самолеты авиакомпании будут совершать полеты в Жуковский дважды в неделю - по вторникам и субботам, в обратном направлении - по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что таджикский авиаперевозчик возобновил рейсы по данному маршруту с 15 августа текущего года.

Вместе с тем, со 2 сентября увеличивается частота полетов из Душанбе в Самару и из Худжанда в Сургут до двух раз в неделю. Также авиакомпания анонсировала открытие регулярного рейса по маршруту Душанбе - Махачкала - Душанбе, первый рейс запланирован на 23 сентября.

Авиакомпания "Сомон эйр" осуществляет полеты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Россию, Казахстан и Узбекистан. В парке авиакомпании самолеты Boeing 737. 

Теги:
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