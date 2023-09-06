В Москве утвердили обвинительное заключение в отношении адвоката Удуняна

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве в отношении адвоката Геннадия Удуняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, с применением насилия и угрозой его применения), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что по уголовному делу в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) привлечен 33-летний бывший младший инспектор дежурной службы одного из столичных следственных изоляторов.

Установлено, что в ночь на 23 октября 2021 года Удунян, находясь в состоянии опьянения, у служебного входа в ресторан на улице Малая Грузинская достал пистолет и направил его на четверых мужчин. Также Удунян сломал входную дверь гостиничного номера отеля на Новинском бульваре и избил двух человек, пытавшихся ему помешать, причинив легкий вред здоровью одного из них.

В марте этого года обвиняемый, находясь под стражей в одном из столичных СИЗО, предложил младшему инспектору дежурной службы изолятора незаконное вознаграждение за передачу алкогольных напитков и продуктов питания. Инспектор пронес и лично передал их Удуняну.

"Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.