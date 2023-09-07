Более 480 семей-участниц программы реновации в ЗелАО воспользовались помощью при переезде

Оформить заявку на получение услуги жители могут с помощью суперсервиса "Помощь в организации переезда по программе реновации"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 680 семей завершили переезд в новостройки в рамках программы реновации в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) столицы. При этом свыше 480 семей, то есть 71% от всех переехавших, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и предоставленным автотранспортом при переезде в новую квартиру, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Грузчики помогают перевезти крупногабаритные вещи - например, мебель и бытовую технику. Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных", - уточнил Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он напомнил, что оформить заявку на получение услуги жители могут с помощью суперсервиса "Помощь в организации переезда по программе реновации" на портале mos.ru, который был запущен по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Грузчиков и транспорт предоставляет префектура округа.

Так, воспользоваться бесплатной услугой можно после заключения договора на новую квартиру. Услуги суперсервиса доступны для участников программы реновации, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru.

Левкин отметил, что всего в ЗелАО в программу реновации включены 34 дома, новые квартиры получат 7,1 тыс. жителей округа. На данный момент расселение коснулось всех 12 домов первого этапа, который завершится в конце 2024 года, при этом восемь из них уже полностью расселены. "Шесть новостроек в округе уже переданы под заселение, еще одна строится", - заключил глава департамента.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.