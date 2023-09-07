Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города

Мэр отметил, что уже не первое десятилетие в столице активно развивается общественный транспорт, воссоздаются парки и скверы, реконструируются улицы, реставрируются памятники истории и архитектуры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва никогда не шла вспять, несмотря на все те трудности, с которыми сталкивалась в течение своей истории, и смогла очень многого достичь благодаря самим москвичам, заявил мэр столицы Сергей Собянин в видеопоздравлении ко Дню города Москвы.

"Уважаемые москвичи, поздравляю вас с Днем города! Нашей Москве исполнилось 876 лет. Почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды. <...> Последние полтора столетия стали временем наиболее динамичного развития Москвы, ее население выросло в 13 раз. На глазах нескольких поколений купеческий, промышленный и отчасти провинциальный город превратился в один из крупнейших мегаполисов на планете Земля", - отметил Собянин.

По его словам, уже не первое десятилетие в столице активно развивается общественный транспорт, воссоздаются парки и скверы, реконструируются улицы, реставрируются памятники истории и архитектуры, процветают системы здравоохранения и образования - во всем этом есть большая заслуга москвичей. "Это и многое другое удалось сделать с вашей поддержкой, с вашей помощью, с вашими руками, вашим умом и талантом, - обратился к жителям мэр. - Мы вправе сказать, что хорошо поработали. И сегодня мы празднуем не только день рождения, но и день возрождения нашего города".

"Это наш дом, который мы любим, которым гордимся, который развиваем и в который верим. Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе на Земле - Москве. С праздником, друзья!", - заключил Собянин.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия "День города Москвы 2023".