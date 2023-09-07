В рамках Московского урбанфорума презентовали экологичную спецтехнику на природном газе

Передвижные автомастерские предназначены для доставки персонала, оперативного ремонтного запаса материалов и комплектующих к месту проведения работ.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ПАО "МОЭК" провело презентацию спецтехники с двигателями на газовом топливе в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В мероприятии приняли участие управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук, гендиректор компании "Газпром газомоторное топливо" Денис Корниенко, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский", - уточняется в сообщении.

Этим летом МОЭК приобрела для своего автопарка первые 12 спецмашин с двигателями на газовом топливе. Передвижные автомастерские предназначены для доставки персонала, оперативного ремонтного запаса материалов и комплектующих к месту проведения работ. Для управления транспортом на газомоторном топливе в компании были проведено обучение и аттестация по специальным программам водителей, механиков, инженерного состава и руководителей. Спецтехнику уже начали эксплуатировать в пилотном режиме.

"Эксплуатация газомоторной техники будет содействовать снижению нагрузки на окружающую среду, что особенно актуально при работе в условиях плотной городской застройки Москвы, в том числе во дворах многоквартирных домов. Объем выбросов вредных веществ от такого автомобиля в атмосферу по сравнению с дизельным до 10 раз меньше", - добавили в компании.

Там пояснили, что использование техники на природном газе позволяет также получить экономический эффект. За счет полного сгорания природного газа в двигателе срок службы двигателя автомобиля увеличивается в 1,5 раза. При этом стоимость одинакового пробега на газомоторном топливе - в два раза ниже за счет цены на 1 кубометр природного газа метан.

Стратегия экобудущего

"Использование экономичной и экологичной спецтехники на газомоторном топливе - важный элемент нашей стратегии по обеспечению комфорта большого города. В наших планах уже осенью пополнить парк новыми машинами на газовом топливе", - анонсировал Башук, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что "компания использует любые возможности, позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду". В данном случае предпочтение было отдано газовому топливу, потому что к спецтехнике предъявляются особые требования в сравнении с электротранспортом: долговременная работа на объекте без возможности уехать на подзарядку, необходимость обогрева персонала в зимний период, потребность в подключении энергоемкого оборудования, например, насосов или освещения.

"Предприятия, закупающие технику на метане, показывают социальную ответственность перед регионом, в котором работают. Они решают одновременно две задачи: экономят на топливе и улучшают экологическую обстановку в регионе. Опыт МОЭК послужит примером для аналогичных предприятий в городах миллионниках. Метан сейчас самое актуальное топливо: в его поставках не может быть сбоев, стоимость компримированного природного газа стабильна. До конца года мы продолжаем реализацию проекта "Народное топливо", в который инвестировали средства для перевода на метан всех желающих", - подчеркнул Корниенко.

Данный проект реализуется с мая 2023 года и предлагает комплекс программ для компенсации стоимости перехода на метан как при переоборудовании, так и при покупке новой газомоторной техники.

"Охрана окружающей среды - неотъемлемая часть производственной деятельности ПАО "МОЭК". В рамках действующих в компании экологической политики и политики в области устойчивого развития уделяется большое внимание повышению эффективности использования невозобновляемых природных ресурсов и источников энергии и минимизации негативного техногенного воздействия на природную и городскую среду", - заверили в пресс-службе.

Реализация совместной программы ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго" по переключениям нагрузки между источниками выработки тепла в 2022 году привела к сокращению выбросов парниковых газов в Москве более чем на 1,2 млн тонн, оксидов азота - на более чем 800 тонн. Объем переключений составил 6,4 млн Гкал.

О форуме

МУФ открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023 и генеральным информационным партнером мероприятия "День города Москвы 2023".