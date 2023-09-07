В Москве отреставрировали усыпальницу семейства Кноп на Введенском кладбище

Реставрацию провели впервые за более чем 100 лет со времени постройки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Комплексная реставрация усыпальницы крупнейших предпринимателей конца XIX века - семейства Кноп - завершилась на Введенском кладбище в Москве. Ее провели впервые за более чем 100 лет со времени постройки, работы по восстановлению архитектурного облика и интерьеров памятника заняли три года, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Специалисты укрепили конструкции памятника, отреставрировали фасады и интерьеры, включая лестницу, ведущую в подземную часть склепа захоронения, а также восстановили утраченные архитектурные элементы, окна и двери, стеклоблоки Фальконье и призмы "Люксфер". Последние по сохранившимся образцам и аналогам изготавливали в мастерской. В погребальных камерах склепа расчистили историческую метлахскую плитку. Восстановили все утраченные декоративные символические элементы ограды - факелы и погребальные урны террасу", - говорится в сообщении.

Реставрация включала изготовление двухметровой копии бронзовой статуи Христа, изначально установленной на ступенях перед усыпальницей. Оригинал выполнил известный в те годы итальянский скульптор Рафаэлло Романелли из Флоренции. Скульптура Христа была снята со ступеней в целях прекращения к ней паломничества верующих, с 1947 по 1976 год хранилась в фондах Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева на территории Донского монастыря.

"В 1976 году скульптура была передана администрацией музея в постоянное пользование хозяйственному управлению Московской Патриархии. По договоренности с патриархией скульптуру доставили в Загорск (ныне Сергиев Посад) в Троице-Сергиеву лавру, где она и находится по сей день", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что скульпторы проделали серьезную работу по созданию копии: используя лазерное сканирование оригинала, архивные материалы и фотоснимки, специалисты изготовили несколько моделей - первую из мягкого материала, вторую в гипсе, третью отлили в бронзе. Каждую модель рассматривал научно-методический совет при Мосгорнаследии. На готовую скульптуру Христа нанесли патину, а затем законсервировали поверхность воском.

Восстановление склепа

"Усыпальница семьи И. Л. Кнопа является уникальным историческим и архитектурным памятником начала XX века, а также элементом целостного историко-мемориального комплекса Введенского кладбища", - отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба.

Склеп семейства Кноп является памятником начала прошлого века, построенный в стиле неоклассицизма. Это архитектурное направление было популярно в последней трети XIX - начале XX века, для него характерно обращение к античному искусству, искусству эпохи Возрождения, а также к классицизму. Облик постройки напоминает античные руины. В мемориальный комплекс, сооруженный в 1910-х годах, входит склеп и ограда по периметру террасы. Семейный некрополь находится на участке №4 (303).

"Усыпальница представляет собой полуразрушенный храм со скульптурой Иисуса Христа в полный рост на плинте. Над землей находится терраса, предназначенная для более поздних захоронений, подземная часть включает погребальный зал с камерами. В склепе сохранилось два захоронения в металлических саркофагах, выполненных в едином стиле. По их размерам можно сделать вывод о том, что здесь покоятся взрослый человек и маленький ребенок. Доподлинно установить, кто был здесь захоронен, не удалось. Объект строился как семейная усыпальница, поэтому в подземной части сохранились пустые камеры-ячейки", - описали в Мосгорнаследии.

Автор проекта мемориального комплекса неизвестен, но некоторые архитектурные элементы изготовили в известной московской каменотесной мастерской Ивана Павлова, о чем свидетельствует текст клейма на колонне здания. Большинство представителей семейства Кноп в 1917 году эмигрировали, основатель предпринимательской династии Иоганн Людвиг с супругой, а также его дети умерли за границей.

Введенское кладбище было основано по приказу Екатерины II в 1772 году, до 1917-го там хоронили исключительно католиков и лютеран. Здесь находятся могилы знаменитого повара Люсьена Оливье и немецкого доктора Федора Гааза. Кроме того, на кладбище можно найти надгробия летчиков дивизии "Нормандия - Неман".