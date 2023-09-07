Учреждения культуры Москвы подготовили ко Дню города экскурсии, выставки и прогулки

Посетители государственного Дарвиновского музея 9 сентября увидят авторскую выставку "Дикие кошки мира" фотохудожника-анималиста Александра Авалова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Городские музеи, библиотеки и другие учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили для москвичей и гостей Москвы ко Дню города выставки, иммерсивные перформансы, мастер-классы и экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры.

"Оригинальную программу представит государственный музей А. С. Пушкина 9 сентября. Посетители увидят выставку, где собраны новые поступления музея - более 100 живописных, графических, скульптурных экспонатов, предметов декоративно-прикладного искусства, мебели, а также редких документов и книг. В этот же день в 15:00 в музее состоится концерт самобытного музыкального коллектива - ансамбля гусляров "Волшебные струны" под руководством Марины Афанасьевой. <...> Музыканты исполнят известные произведения русских композиторов, русские народные песни, частушки, песни из советских кинофильмов и многие другие композиции", - значится в сообщении.

Посетители государственного Дарвиновского музея 9 сентября увидят авторскую выставку "Дикие кошки мира" фотохудожника-анималиста Александра Авалова - порядка 50 фотопортретов семейства кошачьих, некоторые из работ достигают высоты человеческого роста. На другой экспозиции будут представлены лучшие фотоработы любителей и профессионалов из разных стран и городов - победителей и финалистов фотоконкурса "Игра теней", который состоялся в Дарвиновском музее в этом году. В 14:30 состоится награждение победителей конкурса и встреча с профессиональным фотографом Алексеем Довганем, он поделится секретами мастерства и ответит на вопросы взрослых и юных гостей музея.

"Те горожане, кто предпочитает не фотографию, а живопись, будут приятно удивлены на мероприятиях галереи "А3" объединения "Выставочные залы Москвы". В воскресенье, 10 сентября, галерея организует пленэр и театрально-художественный иммерсивный перформанс. Пленэр "Рисуем под открытым небом" состоится на Старом Арбате. Особое отличие пленэра от живописи в студии - это непостоянство природы, игра света и воздуха, богатство цветов и линий. Окунуться в этот увлекательный, творческий процесс и попробовать свои силы в передаче цвета, линий, сюжетов, построении композиции смогут все желающие", - отметили в департаменте.

Театрально-художественный иммерсивный перформанс-импровизация "Живые картины" под руководством преподавателя ГИТИСа, резидента арт-кластера "Таврида" Григория Южакова пройдет в залах галереи. "Живопись, скульптура, музыка и драматургия станут составляющими частями перформанса, а его непосредственными участниками и создателями - посетители. Основой для создания сюжета перформанса станут работы художников текущей выставки - зрители сами будут выбирать, какую картину хотят "оживить". На глазах зрителей будут созданы сцены по сюжетам полотен, а музыканты добавят действию определенную атмосферу, создавая мелодию с нуля", - анонсировали в департаменте культуры.

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева организует встречу с фотографом, лауреатом всероссийских и международных выставок и проектов, членом творческого союза художников России Анной Орловой. Мастер расскажет, как снимать городские пейзажи, подмечая детали и ускользающие моменты, создавать снимок, который увлечет зрителя, заставит остановиться и задуматься о жизни, времени и о Москве.

В этом году столица отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".