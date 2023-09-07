В Москве в День города состоятся представления и мастер-классы для детей

Мероприятия будут организованы во всех округах и районах столицы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Образовательные квесты и мастер-классы, встречи с деятелями культуры, концерты и музейные программы, лекции и выставки состоятся в Москве для юных жителей и их семей 9-10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Музей-заповедник "Царицыно" 9 сентября проведет эколого-образовательный квест "Среда обитания. Тенистыми аллеями". Маршрут квеста, построенного в формате путешествия, пройдет по историческому пейзажному парку мимо павильонов "Миловида", "Нерастанкино" и вдоль берега царицынских прудов. Участники получат маршрутные листы с вопросами и заданиями, во время выполнения которых они смогут познакомиться с обитателями заповедника и узнать правила экологического потребления и здорового образа жизни. Начало программы - у Первого Оранжерейного конкурса в 12:00 мск, квест продлится до 16:30 мск", - говорится в сообщении.

Музей Москвы 9 сентября в 19:00 в фойе корпуса №1 проведет квиз "Узнавая Москву". Чтобы принять участие в игре, нужно заранее собрать команду и зарегистрироваться на сайте музея. Во время соревнования участники ответят на вопросы о популярных и исторических местах столицы, знаменитых личностях и событиях, связанных с ними. Три команды-победителя получат призы.

"В Государственном Дарвиновском музее 10 сентября с 10:00 до 18:00 развернется выставка "Будьте знакомы!". Музей собрал животных и факты, которые не найти в школьных учебниках, чтобы рассказать о самых необычных обитателях нашей планеты, таких как вомбат, вискаша, дурукули, оцелот, фифи, якамара и многих других. Посетители узнают о жизни животных, их среде обитания и повадках", - анонсировали в пресс-службе.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева 9 сентября проведет несколько мастер-классов для детей и их родителей: на мастер-классе "Цветы Москвы" гости сами создадут картину из войлока, а мастер-класс "Деревянные игрушки" научит росписи акрилом деревянных лошадок и бабочек. 9 и 10 сентября в 13:00 и 15:00 музей проводит обзорную экскурсию по выставке "12 признаков живого" в жанре science-art: жуки, способные переваривать пластик, растущие кристаллы и другие чудеса из мира природы. Для посещения мероприятий нужно купить входной билет, а для посещения экскурсии необходимо также зарегистрироваться на сайте музея.

В зоопарк и на фестиваль

Московский зоопарк 10 сентября проведет сразу несколько детских мероприятий. В 12:00 на старой территории зоосада пройдет мастер-класс по лепке из глины и рисованию. Участники научатся лепить и рисовать самых разных животных, правильно выстраивать композицию и передавать движение объекта на бумаге или в скульптуре. Мастер-класс бесплатный, участие - по входным билетам в парк. В 14:00 здесь пройдет открытая лекция "Зоопарк - живой организм. Как устроен и как работает", посвященная жизни зоосада.

"10 сентября на детском фестивале "Москва на асфальте" пройдет презентация книги Софьи Мильё "Я - Москва. Как устроен город". Специально к этому событию во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре откроется одноименная выставка, которую можно будет увидеть до 30 сентября. Экспозиция расскажет, как устроен большой город, покажет улицы и площади, парки и набережные, дома, музеи, театры и стадионы. Посетители узнают, чем похожи друг на друга Токио и Буэнос-Айрес, что скрывается под асфальтом и почему в любом городе обязательно должен быть парк, а еще научатся пользоваться общественным транспортом и запомнят пять правил хорошего города", - заключили в департаменте.

В этом году столица отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".