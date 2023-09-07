Более 70 предприятий начали работу на первых этажах домов реновации с начала 2023 года

Это способствует созданию новых рабочих мест в кварталах реновации

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Объекты социального, культурно-бытового назначения занимают нежилые помещения на первых этажах новостроек, возведенных в рамках программы реновации, в том числе магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и другие. Это способствует созданию новых рабочих мест в кварталах реновации, а также положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"С начала года в заселяемых новостройках начали работу 72 новых предприятия. Всего же в столице задействовано около 500 нежилых помещений, где размещены предприятия, предоставляющие сервисно-бытовые услуги. Это говорит о востребованности таких помещений у представителей бизнеса", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как добавили в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации, при старте переселения новоселы могут оперативно решить свои вопросы, связанные с переселением, с представителями всех задействованных в этом процессе организаций в центрах информирования по переселению. Как правило, такие центры размещаются на первых этажах новых домов или в близлежащих новостройках. Жителям помогают специалисты департамента городского имущества, префектуры округа и управы района, фонда реновации, управления социальной защиты населения округа, управляющей компании, представители генподрядной организации.

После завершения переселения помещения могут использоваться для размещения в них предприятий сферы торговли и услуг: например, магазинов, аптек, кафе, пунктов выдачи заказов. Данные помещения проектируются с отдельным входом с внешней стороны здания, в них предусмотрены свои электрощитовая, системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, учета воды и электроэнергии.

"Вентиляция в этих помещениях не связана с общедомовой, она выведена сразу на крышу, поэтому жители могут не переживать, что к ним в квартиры попадут посторонние запахи из кафе, расположенном на первом этаже. Также в этих помещениях предусмотрены свои счетчики на воду и электричество, жильцы дома не будут платить за расход ресурсов в нежилых помещениях", - подчеркнул председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.