Московский скоростной диаметр соединил 14 вылетных магистралей столицы

Трасса проходит не только по территории города, но и выходит за его пределы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский скоростной диаметр (МСД) соединил Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также обеспечил выходы на крупные федеральные трассы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Бессветофорная магистраль протяженностью 68 км проходит с севера на юг и связывает 14 крупнейших магистралей города, значительно сократив время в пути для автомобилистов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что трасса проходит не только по территории города, но и выходит за его пределы. "На севере ее продолжает федеральная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург", на востоке - строящаяся магистраль М-12 "Москва - Казань". На юге МСД в перспективе будет связан с одной из главных магистралей ТиНАО "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Таким образом, по МСД через всю Москву, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора всего за 40 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет", - уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли южное направление Московского скоростного диаметра.