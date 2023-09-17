Около 800 тыс. человек ежедневно пользуются приложением "Московский транспорт"

Приложение, объединяющее весь городской транспорт, скачали более 6 млн раз

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 6 млн пользователей столичным транспортом скачали приложение "Московский транспорт", ежедневно им пользуются около 800 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы для того, чтобы пользоваться транспортом становилось еще удобнее. Приложение "Московский транспорт" многофункциональное. Расписание городского транспорта, заказ такси, аренда самоката, пополнение проездного - в нем есть все. Им пользуются ежедневно 800 тыс. человек. В этом году мы добавили в приложение первый регулярный речной маршрут, а в скором времени дополним вторым", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте добавили, что приложение, объединяющее весь городской транспорт, скачали более 6 млн раз.