Москве по программе реновации возведут дом на Кантемировской улице

Проектом запланировано размещение в доме 470 квартир

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации в районе Царицыно на юге столицы. Об этом сообщил и.о. председателя надзорного ведомства Игорь Войстратенко.

Стартовая площадка расположена по адресу: улица Кантемировская, земельный участок 35.

"Жилой дом будет состоять из трех отдельно стоящих разносекционных корпусов переменной этажности. Общая площадь новостройки превысит 44,5 тыс. кв. м. Специалистами комитета оформлена вся необходимая разрешительная документация, которая позволяет начать строительные работы на выделенном участке", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, первый и второй корпусы - прямоугольные, третий корпус имеет Г-образную форму. Проектом запланировано размещение в доме 470 квартир: 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Внутреннюю отделку выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Семь квартир будут оснащены всем необходимым для комфортного проживания маломобильных граждан, при этом новостройка будет отвечать потребностям всех категорий жильцов за счет продуманной организации придомового пространства и создания условий беспрепятственного и удобного передвижения. Безбарьерная среда начнется от входа во двор и сам жилой дом, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превысят 2-5%, а входные группы в подъезды расположат на уровне земли.

"Наружные стены первых этажей отделают облицовочным кирпичом, а стены со второго этажа и выше - трехслойными панелями. На фасадах установят корзины для кондиционеров. Для связи между этажами в жилом доме суммарно установят девять лифтов грузоподъемностью 400 и 1 000 кг. На первых этажах жилых корпусов разместятся помещения общественного назначения, колясочные, комнаты консьержа и площади для уборочного инвентаря", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках благоустройства территории появятся проезды, открытые автостоянки, тротуары, наружное освещение, две детские и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки, а также зона для тихого отдыха. Специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. "К выездным проверкам на объекте привлекут специалистов центра экспертиз, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций", - заверил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.