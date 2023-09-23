В Москве начался художественный марафон "Осенний пленэр"

К участию приглашаются как профессиональные художники, так и любители рисования

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Художественный марафон "Осенний пленэр" начался в четырех столичных парках, к участию приглашаются как профессиональные художники, так и любители рисования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"На территории четырех парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с 23 сентября по 23 октября пройдет художественный марафон "Осенний пленэр". Все желающие могут принять участие в конкурсе и запечатлеть на картинах яркие краски осени в Бабушкинском парке, парке "У Джамгаровского пруда", сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке "Митино", - говорится в сообщении.

Технику исполнения участники могут выбрать самостоятельно: масло, акварель, гуашь, темпера, акрил, пастель, батик, коллаж или аппликация. Готовую картину нужно подписать и до 23 октября включительно прислать фотографию работы на почту: project@pleinair-russia.ru. В письме требуется указать название парка, где создавалась работа, ФИО автора, возраст, а также имеющиеся художественные навыки: студент художественного вуза, член художественного союза или просто любитель творчества и посетитель парка, чтобы жюри могло определить категорию и номинацию для работы.

"Можно написать картину в парке самостоятельно или прийти на общий пленэр, который состоится 1 октября в 11:00 на всех территориях, участвующих в марафоне. В Бабушкинском парке художники встречаются на танцевальной площадке рядом с главным входом в парк на улице Менжинского. В сквере по Олонецкому проезду - на танцевальной площадке (ориентир - напротив дома 9 по Сухонской улице), в парке "У Джамгаровского пруда" - на танцевальной площадке напротив администрации парка (ул. Стартовая, 10), в ландшафтном парке "Митино" - у информационного стенда на берегу Пенягинского пруда со стороны храма (ориентир - напротив дома 10 на Новотушинском проезде)", - пригласили в департаменте.

Итоги конкурса подведут 28 октября в Бабушкинском парке. Участников наградят призами и грамотами, а лучшие работы будут представлены на выставках в парках.

"ГАУК Москвы "Парк культуры и отдыха "Бабушкинский" совместно с Ассоциацией художников пленэристов традиционно проводят художественные марафоны в мае. Марафон "Осенний пленэр" состоится в парках учреждения впервые", - отметили в пресс-службе.