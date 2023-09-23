В столичном районе Тропарево-Никулино реорганизуют неэффективно используемую территорию

Реорганизация участков по программе комплексного развития территорий позволит повысить экономическую эффективность

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Городской оператор - казенное предприятие Москвы "Комплексное развитие территорий" займется реализацией проекта комплексного развития неэффективно используемой территории на западе столицы. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два неэффективно используемых участка общей площадью 16,79 га расположены в районе Тропарево-Никулино рядом с Востряковским и Боровским шоссе и входят в один проект комплексного развития территории. Редевелопмент площадки проведет городской оператор. В рамках проекта предусмотрено возведение современных общественно-деловых объектов. Объем инвестиций оценивается почти в пять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - примерно в 450 млн рублей. Благодаря реализации проекта город получит около 1,2 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Реорганизация участков по программе комплексного развития территорий позволит повысить экономическую эффективность их использования за счет строительства новых объектов.

"На участках построят 44,5 тыс. кв. м коммунальных и общественно-деловых объектов. Здесь появятся здания для размещения подстанции скорой помощи и отдела внутренних дел МВД России, а также офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, рестораны и кафе", - отметил и.о. министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура.