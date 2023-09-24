В Москве подготовили музыкальную программу к юбилею концертного зала "Зарядье"

В музыкальном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сочинения французских композиторов и джаз прозвучат в рамках праздничной программы в Москве, подготовленной к пятилетию концертного зала "Зарядье". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Концертный зал "Зарядье" торжественно отметит свое пятилетие 1 октября, в Международный день музыки. Для посетителей подготовили большую праздничную программу. В музыкальном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздник начнется в 11:00. В малом зале ансамбль Pratum Integrum и солистка Людмила Фраенова исполнят сочинения французских композиторов эпохи барокко. В это же время в новом концертном пространстве, которое открылось год назад, начнется программа для детей "Волшебство в "Зарядье". Герои спектакля "Сказки Андерсена" в увлекательном формате познакомят юных зрителей с историей и устройством органа.

В большом зале будут исполнены фортепианные концерты и Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова. Солистами станут Илья Папоян, Алессандро Виллалва, Владислав Хандогий, Юрий Фаворин и Алексей Мельников. Начало концертов запланировано на 13:00 и 16:00. А уже в 18:00 в малом зале выступит джазовый квинтет Павла Тимофеева.

"В завершение мероприятия в 20:00 пройдет масштабный гала-концерт в большом зале, в котором примут участие звезды театра и кино, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. Билеты можно приобрести на сайте", - добавляется в материале.

Концертный зал "Зарядье" был открыт в сентябре 2018 года. Это пространство с идеальной акустикой и новыми технологическими возможностями. Большой и малый залы вмещают 1 600 и 400 зрителей соответственно. В большом зале проходят мероприятия самых разных форматов - от камерных концертов до масштабных мультимедийных проектов.