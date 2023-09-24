Для жителей Москвы подготовили образовательные и творческие мастер-классы

Все желающие могут также прийти на воркшопы, где их научат правильно снимать видеоролики на телефон

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проектный офис "Молодежь Москвы" подготовил для жителей города творческие и образовательные мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В столице пройдет серия бесплатных мероприятий для горожан от 16 до 35 лет, подготовленная проектным офисом "Молодежь Москвы". В нее войдут образовательные и творческие мастер-классы, в том числе занятия по актерскому мастерству, лекции, встречи книжного клуба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все желающие могут также прийти на воркшопы, где их научат правильно снимать видеоролики на телефон. Кроме того, по вечерам "Молодежь Москвы" будет приглашать на кинопоказы. Зрители познакомятся с популярными российскими фильмами и авторскими работами отечественных режиссеров. После просмотра можно будет обсудить увиденное.

"Наше мультиформатное пространство пользуется большим спросом среди молодежи Москвы, поэтому мы решили сделать времяпрепровождение молодых людей у нас еще полезнее и интереснее. Благодаря новой серии мероприятий каждый сможет найти занятие по душе, пообщаться с единомышленниками и открыть для себя что-то новое", - поделилась руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Подробная информация о дате и времени мероприятий появится на портале "Молодежь Москвы". Для участия в них необходима регистрация. Многие из этих мероприятий - это инициативы жителей столицы, высказанные на платформе "Город идей". Своими предложениями поделились более 7,8 тыс. человек. Высказать свое мнение можно было с 25 по 31 июля

Проектный офис "Молодежь Москвы" помогает выявлять и воплощать в жизнь запросы молодых жителей столицы. Команда уже организовала свыше 1,5 тыс. мероприятий, участие в которых приняли более 1 млн человек. Сейчас идет работа над 10 проектами. Также офис сотрудничает с 750 тыс. студентов 144 вузов Москвы и 177 тыс. учащихся 111 колледжей.