Почти 55 объектов образования ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

В 2022 году за аналогичный период было сдано 33 образовательных учреждения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пятьдесят четыре разрешения на ввод в эксплуатацию объектов образования выдано в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил и.о. заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство и модернизация объектов образования - один из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы. Новые детские сады, школы, корпуса вузов отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к учебным заведениям, и соответствуют принципам безбарьерной среды. С начала года в Москве введено в эксплуатацию 54 объекта общей площадью более 408 тыс. кв. м, суммарно рассчитанных на 22,5 тыс. мест", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Он уточнил, что в прошлом году за аналогичный период было сдано 33 образовательных учреждения на 12 040 мест. "Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%. Подобный прирост стал возможен благодаря особому вниманию городских властей к данной сфере, а также внебюджетным источникам финансирования", - отметил и. о. заммэра Москвы.

Так, с января по август текущего года за счет частных инвестиций в Москве построены или реконструированы 30 дошкольных образовательных учреждений и 14 школ. В рамках бюджетного финансирования за 8 месяцев введены в эксплуатацию 10 объектов образования на 4 525 мест.

Строительство по стандартам

"Для того, чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации, Мосгосстройнадзор регулярно проводил выездные проверки на всех этапах их возведения. В них принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполняли комплекс лабораторно-инструментальных исследований выполненных работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации", - заверил и. о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, столичная система образования продолжает пополняться новыми объектами - с января 2023 года комитет оформил разрешительную документацию на строительство 50 образовательных учреждений общей площадью около 530 тыс. кв. м.

"Использование современных строительных технологий способствует сокращению сроков строительства без потери качества и безопасности новых зданий, возводимых для столичной системы образования, что особенно актуально сегодня с учетом числа учеников и студентов, растущего с каждым годом", - подчеркнул и. о. главы столичного надзорного ведомства.

Как резюмировали в пресс-службе стройкомплекса, формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство объектов социального назначения в шаговой доступности от жилых кварталов. Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" с 2011 года в столице построено порядка 500, в том числе около 350 детских садов и свыше 150 школ.