Многоэтажный ЖК с "активным" силуэтом реализуют на Иловайской улице в Москве

В проекте планируется воплотить ключевые принципы нового урбанизма

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Многоэтажный жилой комплекс от бюро APEX появится на промышленной территории между районами Люблино и Марьино. Об этом сообщил и.о. главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в проекте планируется воплотить ключевые принципы нового урбанизма - сочетание различных морфотипов зданий (башни и секции), видимые перепады этажности и активный силуэт застройки. Комплекс по адресу: улица Иловайская, земельный участок 3/4а, будет состоять из четырех высотных объемов и пристроенных к ним 12-этажных секций. Десять жилых секций площадью почти 18,5 тыс. кв. м объединены среднеэтажными секционными перемычками, поддерживающими фронт застройки.

"Лаконичная строгая архитектура комплекса продиктована функциональной направленностью проекта. Градостроительное и объемно-пространственное решение комплекса обусловлено габаритами и конфигурацией участка, характером рельефа, а также обеспечением требуемого инсоляционного режима проектируемого здания и окружающей застройки", - отметил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как отметили в ведомстве, силуэт застройки формируется по синусоидальной траектории: от середины, где расположены здания высотой 40 м, до северо-западных и юго-восточных границ участка, где запроектированы 150-метровые башенные доминанты. "Фасадные решения отличаются лаконичностью форм и материалов - латунные и серебристые алюминиевые панели спокойных оттенков, фасадные кассеты и перфорированные корзины для кондиционеров скомпонованы в структурный паттерн", - добавил Кузнецов.

Здания школы на 775 мест и детского дошкольного учреждения на 350 мест выстроены вдоль линии застройки внутриквартального проезда, формируя комфортное и сомасштабное пространство. Под всем комплексом, а также под благоустроенной территорией в рамках первого этапа запроектирована одноуровневая подземная автостоянка общей вместимостью 668 машино-мест.