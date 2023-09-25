25 сентября, 19:35

Около 150 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались соцтакси в Москве

Эта служба помогает маломобильным людям добираться до социальных, спортивных и культурных объектов, аэропортов и вокзалов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 150 тыс. пассажиров воспользовались социальным такси ГУП "Мосгортранс" по коллективным заявкам в 2023 году. Об этом сообщил и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы заботимся о том, чтобы всем пассажирам было удобно и комфортно совершать поездки. Наше социальное такси помогает маломобильным людям быстро и безопасно добираться по своим делам. С начала года транспорт перевез почти 150 тыс. пассажиров по 6,7 тыс. заявкам на экскурсии и мероприятия по столице и в другие города. Мы продолжим развивать сервис и повышать качество поездок", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как уточнили в учреждении, данная служба помогает маломобильным людям добираться до социальных, спортивных и культурных объектов, аэропортов и вокзалов. Также комфортный транспорт возит пассажиров на экскурсии и фестивали в другие города по запросу Всероссийского общества инвалидов. 

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