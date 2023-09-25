Перспективные профессии в девелопменте обсудят в Москве 28 сентября

В ходе дискуссии планируется обсудить важные и актуальные для строительной отрасли вопросы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Обсуждение тем командообразования и перспективных профессий в девелопменте состоится в ГБУ "Мосстройинформ" 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

"28 сентября в ГБУ "Мосстройинформ" (улица 2-я Брестская, дом 6) пройдет "Public talk: Как строить команду, чтобы строить будущее?". Мероприятие начнется в 09:00 с доклада "Управление талантами: соединяя людей и бизнес", далее выступят приглашенные эксперты из ГК "Самолет", СберСити, консалтинговой компании RosExpert, архитектурного бюро Маликова, национального агентства по охране и управлению здоровьем", - значится в сообщении.

Там отмечается, что в ходе дискуссии планируется обсудить важные и актуальные для строительной отрасли вопросы, в их числе стратегии привлечения и удержания талантливых сотрудников в компании, практики сохранения и укрепления команд. Речь также пойдет о роли руководителя в вопросах командообразования, а также востребованных на горизонте 3-5 лет профессиях.

Как отметил и. о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, укрепление кадрового потенциала строительной отрасли является важным направлением работы стройкомплекса. Для реализации планов по внедрению инноваций и цифровизации отрасли нужны профессионалы. "С начала 2023 года гостями "Мосстройинформ" стали около 20 тыс. человек. Здесь прошли более 180 различных мероприятий, в их числе выставки, конференции, квесты, мастер-классы", - добавил Левкин.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на портале "СтроимПросто".