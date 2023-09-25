Маршрут от МФТИ до станции метро "Физтех" будут выполнять электробусы

Расписание составлено с учетом занятий студентов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Электробусы заменят автобусы туристического класса на маршруте от новой станции Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена "Физтех" до МФТИ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Уже две недели комфортные шаттлы бесплатно перевозят от новой станции метро "Физтех" до МФТИ студентов и сотрудников. <...> Сейчас на линии работают современные автобусы туристического класса. Потом заменим их на электробусы", - значится в сообщении.

Отмечается, что с понедельника по субботу шаттл ходит с 07:30 до 22:00: с 07:30 до 11:00 и с 16:30 до 20:30 - каждые 10 минут, с 11:00 до 16:30 и с 20:30 до 22:00 - каждые 30 минут. В воскресенье автобусы курсируют с 8:00 до 19:00 - один раз в час.

"Новое расписание составили с учетом занятий студентов. Шаттл начал останавливаться возле общежития №13. Мы добавили по маршруту остановку " ДХЗ ТОС", - добавили в пресс-службе.

Как отметил и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов, метро "пришло" в район Северный впервые в начале сентября, здесь открылась станция "Физтех". "Для студентов и сотрудников МФТИ, который располагается в соседнем Долгопрудном, запустили бесплатный шаттл от новой станции метро. Теперь добираться до института проще и быстрее - дорога на автобусе занимает 7 минут", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.