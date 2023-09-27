В Москве к зиме подготовили почти 140 автомобильных баз коммунальной техники

Также подготовлены контейнеры для хранения противогололедных материалов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 140 автомобильных баз коммунальной техники подготовили к зимнему периоду в Москве. Об этом сообщил ТАСС и. о. заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - сказал Бирюков.

Как отметили в пресс-службе КГХ, также подготовлены контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрашены и обновлены надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.