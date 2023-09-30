Автобусы и грузовики парковали на спецплощадках в Москве с начала года более 50 тыс. раз

Специальные парковочные места для автобусов организованы рядом с достопримечательностями, для грузовиков - у магазинов и ТЦ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Водители автобусов и грузовиков с начала текущего года воспользовались специальными парковочными местами для транспорта более 50 тыс. раз, что на 31% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Мы обустраиваем специальные парковочные места для автобусов и грузовиков, это способствует развитию туризма и бизнеса в городе. Ими активно пользуются - с начала года водители парковались на таких местах больше 50 тыс. раз, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Создание специализированных мест помогает делать дороги еще безопаснее для пешеходов и других участников движения", - привели в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Специальные парковочные места для автобусов организованы рядом с достопримечательностями, для грузовиков - у магазинов и ТЦ для разгрузки и погрузки товаров.